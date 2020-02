Sanremo 2020, Rula Jebreal: ‘Metà del compenso ad attivista rapita e stuprata dall’Isis’ (Di martedì 4 febbraio 2020) Festival di Sanremo 2020, la conferenza stampa di Rula Jebreal a poche ore dalla puntata inaugurale: “Ammiro il coraggio di Amadeus”. A poche ore dall’inizio della serata inaugurale del Festival di Sanremo, Rula Jebreal ha parlato in conferenza stampa. Nel corso dell’incontro con i giornalisti, la donna ha rivelato che devolverà parte del suo compenso a una attivista irachena rapita e violentata da uomini dell’Isis. Fonte foto: https://www.facebook.com/festivaldiSanremo Festival di Sanremo, Rula Jebreal in conferenza stampa Jebreal, ha confermato che devolverà “metà del compenso per il festival di Sanremo a Nadia Murad, anche lei consigliere come me del presidente francese Macron“. Parlando poi del suo gettone di presenza al Festival di Sanremo la giornalista ha spostato l’attenzione sulla disparità di genere. “Il ... newsmondo

