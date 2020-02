Microsoft Build 2020: l’evento sarà dal 19 al 21 maggio (Di martedì 4 febbraio 2020) Microsoft Build 2020, l’evento che consente di dare uno sguardo alle feature in arrivo su Windows e negli ambienti di sviluppo, si terrà dal 19 al 21 maggio. Descrizione evento Gli argomenti dell’evento includeranno: strumenti per sviluppatori e innovazione del linguaggio; sviluppo cloud e container; AI e machine learnig; automazione DevOps; app multipiattaforma; IoT; creazione di estensioni Microsoft 365; e strumenti a basso codice. L’elenco completo delle sessioni che si terranno durante l’evento non è ancora disponibile. Molto probabilmente ci sarà spazio anche per Windows 10X e molti altri argomenti interessanti. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti! Microsoft Build 2020: link registrazione windowsinsiders

blackeyes972 : Cascadia Code Il codice Cascadia è stato annunciato lo scorso maggio all'evento Build di Microsoft. Il codice Casc… - blackeyes972 : Cascadia Code Il codice Cascadia è stato annunciato lo scorso maggio all'evento Build di Microsoft. Il codice Casc… - HTNOVO : #Windows10 Insider Preview Build 19555 | Novità -