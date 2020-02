Il Trapani perde un big per la sfida dell’Arechi con la Salernitana (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Nessuna sorpresa è emersa dal comunicato del Giudice Sportivo. Gian Piero Ventura avrà l’intera rosa a disposizione, fatta eccezione per eventuali infortunati, per la prossima sfida di campionato contro il Trapani. I siciliani, di contro, dovranno fare a meno di Jonathan Ludov Biabiany per il posticipo di lunedì prossimo in programma all’Arechi. L’ex esterno offensivo di Inter e Parma ha rimediato contro il Cittadella la quinta ammonizione stagionale, facendo scattare in automatico la squalifica per un turno. Un problema in più per Castori dopo i tre gol rimediati in casa contro i veneti di Venturato. L'articolo Il Trapani perde un big per la sfida dell’Arechi con la Salernitana proviene da Anteprima24.it. anteprima24

