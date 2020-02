Grande Fratello Vip 2020, Serena Enardu e Pago costruiscono una capanna. Polemiche nella casa (Di martedì 4 febbraio 2020) Dopo il ritorno di fiamma tra i concorrenti del Grande Fratello VIP 2020, Pago e Serena Enardu, scoppiano le Polemiche in casa, sono dei privilegiati! Gli inquilini hanno mostrato tutto il loro disappunto nelle varie clip che Alfonso Signorini ha fatto vedere hai due piccioncini. Critiche per i due, accusati di poter complottare insieme nelle nomination. Fabio Testi rincara la dose: “la capanna per una trom**ta?? ma dai è una cosa ridicola”. Anche Fernanda Lessa dice la sua: “Pago senza Serena avrebbe vinto sicuramente il GF VIP adesso se ne sta solo con lei dimenticando tutti gli inquilini della casa”. A tutto questo non sono mancati gli interventi del pubblico tramite tweet che accusano Serena di esser tornata con Pago solo per pubblicità, per aumentare la sua visibilità, non hanno dubbi, non è amore ma solo business. Non tarda la risposta di Pago che alle ... bigodino

