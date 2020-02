Coronavirus | La quarantena in un albergo sul mare (Di martedì 4 febbraio 2020) Gli italiani che rientrano da Wuhan con il trasporto aereo organizzato dalla Farnesina andranno in quarantena in caserma, alla Cecchignola. I francesi trascorreranno la quarantena in un albergo al mare vicino Marsiglia. Il Coronavirus ha destato molte preoccupazioni in buona parte degli italiani. Nonostante gli appelli delle istituzioni che parlano di situazioni sotto controllo le dichiarazioni della Organizzazione Monfiale della Sanità che parla di alto livello di pericolo hanno (...) - Tribuna Libera / Ospedale, Caserma, quarantena, Coronavirus feedproxy.google

agorarai : ?? Le immagini degli italiani appena arrivati da #Wuhan all'aeroporto di Pratica di Mare. Dovranno affrontare una qu… - RaiNews : #Coronavirus L'imbarcazione si trova presso il porto di Yokohama. A bordo, un passeggero è risultato positivo al vi… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Giappone: 3.711 in quarantena su nave da crociera #coronavirus -