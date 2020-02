Sky: Sampdoria-Napoli, ballottaggio Allan-Elmas a centrocampo (Di lunedì 3 febbraio 2020) Secondo quanto scrive Gianluca Di Marzio ci sarà ancora una volta Alex Meret, tra i pali del Napoli, stasera. Sul su sito anche le altre notizie sulla probabile formazione che sceglierà Gattuso contro la Sampdoria. “Difesa a quattro con il rientrante Maksimovic che chiede spazio, ma Gattuso potrebbe affidarsi anche a Hysaj a destra e Di Lorenzo centrale, mentre sembrano sicuri del posto Manolas e Mario Rui dall’altro lato. Anche in attacco restano tre certezze: Milik, Callejon e Insigne, e poi magari un po’ di spazio al rientrante Mertens ma a gara in corso. ballottaggio anche in mezzo al campo: Lobotka e Zielinski possono prendersi la maglia da titolare, l’ultimo posto se lo giocano Elmas e Allan (che non è al meglio) visto che la febbre ha messo fuori gioco Demme in queste ultime ore”. Napoli (4-3-3) Meret, Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; ... ilnapolista

