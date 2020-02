Siria, Erdogan mette in guardia Assad: «Pagherà per i morti turchi» (Di lunedì 3 febbraio 2020) La turchia ha ucciso e ferito 76 membri delle forze del regime Siriano nei bombardamenti compiuti oggi in risposta ai raid che hanno ucciso 8 turchi in Siria, nell’area di Idlib, tra cui 5 soldati. Nel pomeriggio Recep Tayyip Erdogan aveva messo in guardia Bashar al-Assad sulle conseguenze dell’uccisione di civili e militari turchi nella zona di Idlib: «Li abbiamo fatti pagare e continueremo a farli pagare per quello che hanno fatto», aveva dichiarato il presidente turco. Erdogan ha fatto inoltre appello al ruolo della Russia come garante degli accordi di Sochi sulla creazione di una safe zone estesa a est del fiume Eufrate per 440km lungo il confine turco, e delle future mosse di Bashar al-Assad. «Ci affidiamo a quanto deciso nel processo di Astana e Sochi e speriamo che i patti vengano mantenuti», ha detto Erdogan da Kiev, dove si trova in visita, facendo riferimento ... open.online

