Perché Facebook e Twitter rischiano una multa in Russia (Di lunedì 3 febbraio 2020) Facebook e Twitter rischiano una multa dalla Russia Perché non conservano i dati degli utenti russi su server situati sul suolo dello stato (immagine: Gabriele Porro) Il Roskomnadzor, servizio federale russo per la supervisione delle connessioni e comunicazioni di massa, ha avviato un procedimento per imporre delle sanzioni a Facebook e Twitter dopo che i due social network hanno rifiutato di archiviare i dati degli utenti russi su dei server installati all’interno del paese. Come notificato sul sito del supervisore per le telecomunicazioni di Mosca, “queste società non hanno fornito informazioni sul rispetto dei requisiti per la localizzazione delle banche dati degli utenti russi dei corrispondenti social network su server situati nella Federazione russa”. Entrambe le società ora rischiano una multa compresa tra 1 milione di rubli (circa 14mila euro) e 6 milioni di rubli (circa ... wired

TeresaBellanova : Ecco la squadra di @ItaliaViva, i coordinatori che saranno sui territori per ascoltarne bisogni e istanze. Ovunque… - LegaSalvini : Alla faccia di PRODI! *++ Brexit: Prodi, per Ue non bella giornata. Gb tornera' ++* (ANSA) - TORINO, 1 FEB - 'Non… - matteosalvinimi : Ascoltate le parole di questo prete missionario che, con la sua associazione, aiuta gli abitanti del Burundi perché… -