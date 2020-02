Pago e Serena Enardu, ribaltone al Grande Fratello Vip. "Non ci voglio passare ancora". Stavolta la molla lui? (Di lunedì 3 febbraio 2020) Altro colpo di scena in vista tra Pago e Serena Enardu? La coppia ricomposta al Grande Fratello Vip dopo la traumatica separazione in diretta a Temptation Island, una manciata di mesi fa, potrebbe scoppiare di nuovo. E stavolta sarebbe il cantante, mollato in maniera brutale la scorsa estate, a "ven liberoquotidiano

blogtivvu : Fabio Testi (così come i telespettatori) non ha gradito la capannina di Pago e Serena Enardu: le frecciatine dell’a… - gemmogalgani : RT @casilloelino: Fabio ( a Denver): ma chi ci ha dormito in quella capanna? Denver: pago e serena Fabio: dai ridicoli, per farsi una trom… - zazoomnews : Pago e Serena Enardu notte di fuoco al Grande fratello Vip 2020 e scoppia la polemica - #Serena #Enardu #notte… -