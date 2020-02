Napoli, Milik: «Abbiamo avuto in pugno la partita» – VIDEO (Di martedì 4 febbraio 2020) Arkadiusz Milik ha parlato in zona mista dopo la vittoria del Napoli contro la Sampdoria. Le parole dell’autore del primo gol (-Dalla nostra inviata, Francesca Faralli) Arkadiusz Milik ha parlato in zona mista dopo la vittoria del Napoli contro la Sampdoria. Queste le parole dell’autore del primo gol dei partenopei. FELICITÀ – «Sono molto contento perchè Abbiamo approcciato molto bene segnando due reti, dopo Abbiamo subito gol e Abbiamo avuto difficoltà. Coi cambi che ha fatto il mister siamo riusciti a tornare in vantaggio, ora dobbiamo recuperare tutti i punti persi in precedenza». QUARTO POSTO – «E’ troppo presto. Siamo usciti da un momento brutto, dobbiamo rimanere coi piedi a terra, speriamo di continuare con queste vittorie. Dobbiamo portare a casa anche la prossima partita». TRAGUARDI – «Se il gol aiuta nella vittoria è meglio. Abbiamo avuto ... calcionews24

