Monterusciello, sassaiola contro un bus: vetri rotti e autista illeso (Di lunedì 3 febbraio 2020) Cronaca di Napoli: paura ieri sera a Monterusciello per la sassaiola contro un bus Ctp. I vetri del mezzo sono stati distrutti mentre l’autista è fortunatamente rimasto illeso. Momenti di grande paura ieri sera a Monterusciello, dove un bus della Ctp è stato colpito da una sassaiola. Come riportato da “Il Mattino”, il lancio di sassi è avvenuto verso le 21 sul bus della linea P11 in piazza Bovio. Il mezzo era fermo al capolinea nell’attesa che arrivasse l’orario per poter iniziare la corsa, attraversare Arco Felice e giungere sul porto di Pozzuoli. L’autista era all’interno del bus quando ad un certo punto è stato fatto oggetto di una fitta sassaiola, che ha distrutto i vetri del mezzo. Per fortuna, l’uomo ne è uscito illeso, cavandosela con un grosso spavento. Naturalmente, il bus ha poi dovuto sospendere la corsa facendo ritorno al deposito di Pozzuoli per ... 2anews

