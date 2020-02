Milan Verona: la velocità di Lazovic e Faraoni (Di lunedì 3 febbraio 2020) I quinti di Juric sono fondamentali. Lazovic e Faraoni danno grande pericolosità offensiva all’Hellas Verona L’utilizzo dei quinti è uno dei tratti più caratteristici del Verona. Juric li utilizza infatti in modo molto simile a quello di Gasperini: su attacco consolidato, Lazovic e Faraoni ricoprono una posizione avanzatissima. Inoltre, la loro velocità è fondamentale per consentire alla squadra di risalire con rapidità. Un esempio nella slide sopra, con Lazovic che addirittura il riferimento più avanzato del Verona. L’ex Genoa approfitta del cattivo posizionamento di Calabria, attaccando bene lo spazio. Insomma, l’Hellas Leggi su Calcionews24.com calcionews24

SkySport : Daniel #Maldini, l'esordio in Serie A con il #Milan contro il Verona. VIDEO - AntoVitiello : Non è bastato il forcing finale, il #Milan frena la corsa: col #Verona è solo 1-1. Senza #Ibrahimovic manca un rife… - AntoVitiello : Milan in ritiro alla vigilia della sfida al Verona. Le immagini dei giocatori che arrivano in hotel @MilanNewsit… -