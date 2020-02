**Mafia: Di Matteo (Csm), ‘su strage Borsellino dubbi molto seri su credibilità Scarantino’** (Di lunedì 3 febbraio 2020) Caltanissetta, 3 feb. (Adnkronos) – “C’erano dubbi molto seri sulla credibilità di Vincenzo Scarantino”. A dirlo è il consigliere del Csm Antinino Di Matteo deponendo al processo sul depistaggio sulle indagini sulla strage di Via D’Amelio che vede alla sbarra tre poliziotti, Mario Bo, Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei. I dubbi su Scarantino secondo Di Matteo, che fece parte del pool sulle stragi, “non era tanto riferito ai primi verbali” resi ma “sulla concretezza su quanto dichiarato” in riferimento a collaboratori come Mario Santo Di Matteo e Salvatore Cancemi. L'articolo **Mafia: Di Matteo (Csm), ‘su strage Borsellino dubbi molto seri su credibilità Scarantino’** CalcioWeb. calcioweb.eu

TV7Benevento : Mafia: Di Matteo (Csm), 'Non ricordo lamentele di Scarantino per il gruppo Falcone-Borsellino'... - zazoomblog : Mafia: Di Matteo (Csm) su strage Borsellino dubbi molto seri su credibilità Scarantino - #Mafia: #Matteo #(Csm)… - TV7Benevento : Mafia: Di Matteo (Csm), 'su Scarantino abbiamo dato giudizio attendibilità limitato'... -