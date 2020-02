Jennifer Zacconi, uccisa incinta al nono mese: nessun risarcimento ai parenti (Di lunedì 3 febbraio 2020) Sono passati 14 anni dalla tragica morte di Jennifer Zacconi, 22enne brutalmente massacrata dal compagno quando era incinta al nono mese. L’uomo l’ha picchiata e sepolta viva ed è stato condannato a 30 anni di reclusione. Per i parenti, tuttavia, un altro duro colpo: i giudici hanno negato il risarcimento economico alla famiglia per la morte di Jennifer. Un brutale omicidio del 2006 La storia di Jennifer Zacconi è brutale, una di quelle che si tenderebbe a dimenticare, non fosse che la storia stessa tende a riproporla e far venire nuovamente a galla gli orrori vissuti da una giovane 22enne.Nella notte tra il 29 e il 30 aprile 2006, Jennifer è stata uccisa da Lucio Niero, l’allora compagno. uccisa, tuttavia è riduttivo: il comune di Olmo di Martellago fu sconvolto dalla brutalità della vicenda. Dopo un litigio, Niero picchiò selvaggiamente la compagna incinta di 9 mesi, arrivando ... thesocialpost

