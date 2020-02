Jennifer Zacconi uccisa e sepolta viva: nessun risarcimento per i parenti (Di lunedì 3 febbraio 2020) Era la notte tra il 29 e il 30 aprile 2006 quando Jennifer Zacconi è stata uccisa dal compagno Lucio Niero, condannato a 30 anni di carcere. I fattori che portarono al raptus omicida dell’uomo maturarono a seguito di un feroce litigio avvenuto nel piazzale di un distributore a Martellago, piccolo Comune in provincia di Venezia. La ragazza è stata picchiata violentemente e poi buttata in una fossa ancora viva e ricoperta con terra e foglie, poco dopo morì agonizzante insieme al bambino che portava in grembo, che sarebbe dovuto nascere pochi giorni dopo. Più di dieci anni dopo, la famiglia di Jennifer Zacconi non ha ancora ottenuto giustizia: la Corte d’Appello di Roma ha infatti respinto la richiesta di risarcimento. nessun risarcimento per Jennifer Zacconi Lunedì 3 febbraio 2020, i giudici della prima corte d’Appello di Roma, hanno deciso che la famiglia di Jennifer ... notizie

GiovanniMario12 : RT @StudiBressan: Jennifer Zacconi, uccisa dall'amante al nono mese di gravidanza. Nessun risarcimento ai parenti - Il Gazzettino https://t… - bizcommunityit : Jennifer Zacconi, uccisa dall'amante al nono mese di gravidanza. Nessun risarcimento ai parenti - MailSecured : Jennifer Zacconi, uccisa dall'amante al nono mese di gravidanza. Nessun risarcimento ai parenti - Il Gazzettino... -