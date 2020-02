Grande Fratello Vip 2020, Antonella Elia disperata per il tradimento del fidanzato Pietro: «Lo capisco se mi lascia, io sono vecchia» (Di martedì 4 febbraio 2020) Grande Fratello Vip 2020, Antonella Elia disperata per il tradimento del suo Pietro: «Lo capisco se milascia, io sono vecchia». Sul settimanale Nuovo in edicola martedì... leggo

fattoquotidiano : FIRENZE TI SPIA Mille telecamere: arriva il grande fratello di Nardella @salvini_giacomo #fattoquotidiano #edicola… - SashaVujacic : Mio grande fratello, Ti scrivo nella lingua che ci ha uniti in campo, la nostra lingua della pallacanestro. Quando… - matteosalvinimi : Serata Grande Fratello?? #GFVIP -