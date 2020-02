Fotocamera in vendita a prezzo stracciato: truffato irpino (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Bisaccia hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un 28enne della provincia di Torino, ritenuto responsabile di truffa. A cadere nella sua trappola, un uomo del posto che, in cerca di un buon affare, veniva attratto dal prezzo oltremodo conveniente di una macchina fotografica digitale di ultima generazione, in vendita on-line. Ignaro del raggiro in cui sarebbe incappato, effettuava il pagamento di 600 euro tramite bonifico bancario. Ma, ricevuta la somma pattuita, il fittizio venditore ometteva la consegna della Fotocamera e si rendeva irreperibile. Attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad identificare il presunto malfattore per il quale, alla luce delle evidenze emerse, è scattata la denuncia in stato di libertà. Si ricordano ancora una volta gli utili consigli riportati con l’iniziativa ... anteprima24

