CorSport | Samp-Napoli | Meret in vantaggio su Ospina Gattuso pronto a rinnovargli la

Per la partita di stasera contro la Sampdoria Gattuso ha tre dubbi da sciogliere. Uno in difesa, uno a centrocampo e uno tra i pali, scrive il Corriere dello Sport. Il ballottaggio che riguarda il portiere ormai è un classico e si ripropone anche stavolta. Contro la Juve è toccato a Meret, perché Ospina era influenzato e anche a Marassi potrebbe andare ancora una volta così. "l'enfant-prodige in vantaggio percettibile ma non netto". Tra i convocati tornano Allan, Mertens e Koulibaly. Maksimovic sta meglio ma dovrebbe accomodarsi in panchina. In difesa dunque sarebbe riproposto Di Lorenzo centrale accanto a Manolas e, ai fianchi, Hysaj e Mario Rui. A centrocampo non si sa ancora se sarà schierato Demme o Lobotka. Demme infatti è stato alle prese con l'influenza, come Fabian. Probabile che Lobotka sia in campo dal primo minuto nel ruolo di regista. In ogni caso Elmas sarebbe uno dei due

