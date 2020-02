Clima, in Piemonte fino a 27 gradi a causa del vento di Föhn. Da martedì correnti polari e torna il freddo: “Calo di 10-12 gradi” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Dall’estate all’inverno in una settimana. Lunedì un anticiclone nordafricano e il vento di Föhn hanno portato le temperature fino a 27 gradi a Pinerolo e 26 a Torino, nei giorni che tradizionalmente sono tra i più freddi dell’anno. Ma, in poche ore, la situazione è destinata a cambiare radicalmente: da martedì, sotto la spinta delle correnti polari, è previsto un primo calo delle temperature. Entro giovedì sono previsti fino a 10-12 gradi in meno. Il caldo record registrato in Piemonte, secondo l’Arpa, è stato l’effetto di intense correnti nordoccidentali convogliate da una saccatura proveniente dalla Scandinavia. Venti di Föhn molto forti, con raffiche fino a 160 km/h in quota e oltre 90 km/h nelle vallate alpine e nei fondovalle. Intanto in Sardegna, dopo i giorni della merla caratterizzati da un Clima primaverile, è stata una giornata quasi estiva con ... ilfattoquotidiano

