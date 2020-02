Calcio in tv oggi e stasera: Sampdoria-Napoli su Sky, Pescara-Cosenza su DAZN (Di lunedì 3 febbraio 2020) Lunedì 3 febbraio: le partite di Calcio in tv oggi e stasera, anche in diretta streaming. Sampdoria-Napoli, in diretta su Sky, chiude la giornata di campionato in Serie A: gli azzurri cercano conferme dopo la vittoria sulla Juve. Nella serie cadetta, posticipo Pescara-Cosenza su DAZN con ambizioni di classifica molto diverse tra le due squadre. fanpage

mafaldina88 : Tutto il mondo rende Onore ad un Dio dello Sport!! E noi?!?!.....Al netto dell’importanza che ha il calcio nel nost… - jointking : RT @EL10juve: Il calcio italiano è stato avvelenato per decenni dalle moviole di Varriale e Pistocchi, dai servizi di Ziliani o dalle telec… - giuly0096 : RT @Toccoditacco10: Dite agli interisti che oggi pomeriggio hanno dato l'addio al calcio che possono tornare. -