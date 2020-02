Australia: piantagione di eucalipti distrutta, decine di koala morti (Di lunedì 3 febbraio 2020) A causa della distruzione di una piantagione di eucalipti nel sud dell’Australia, decine di koala sono stati sottoposti a eutanasia e oltre 80 sono stati presi in cura: lo hanno reso noto le autorità, che hanno avviato un’inchiesta. Il Dipartimento dell’Ambiente dello Stato di Victoria ha annunciato che le autorità stanno indagando su questa distruzione di alberi di eucalipto vicino la città costiera di Portland: “Se sarà accertato che si tratta di un atto umano deliberato, ci aspettiamo che questo organismo prenda rapidamente provvedimenti nei confronti dei responsabili“.L'articolo Australia: piantagione di eucalipti distrutta, decine di koala morti Meteo Web. meteoweb.eu

sara_montefiori : RT @lazampa: Strage di koala in una piantagione nel sud dell’Australia, ma gli incendi non c’entrano @fulviocerutti - bbeghella : RT @Animal_Genocide: Strage di #koala in una piantagione nel sud dell’#Australia. Gli alberi di eucalipto, di cui i koala si nutrono, sono… - EsterCeruti : RT @Animal_Genocide: Strage di #koala in una piantagione nel sud dell’#Australia. Gli alberi di eucalipto, di cui i koala si nutrono, sono… -