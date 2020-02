Addio a Steiner, il genio della critica

Lo scrittore e saggista George, è morto. Figura di primo piano nella cultura internazionale per i suoi studi diletteraria, autore di innovative chiavi di lettura di carattere morale e religiosa. Affrontò temi come il rapporto tra potere,barbarie e ignoranza. I suoi numerosi saggi sono stati tradotti in una decina di lingue. Fu docente in numerosi atenei tra cui Princeton, Stanford, Oxford. Nacque a Parigi da una famiglia austriaca di origine ebraica. Il decesso è avvenuto a Cambridge. Aveva 90 anni.(Di martedì 4 febbraio 2020)