Watchmen 2 “non è in programma”: Lindelof si chiama fuori, ma è davvero finita qui? (Di domenica 2 febbraio 2020) I vertici di HBO e il cast della serie-evento dell'autunno 2019 confondono le acque da mesi, sovrapponendo dichiarazioni vaghe – quando non polarmente opposte – in merito a un'eventuale Watchmen 2. Il successo della prima stagione e la ricchezza di sfumature di ogni sua storyline spinge a voler proseguire il viaggio sia per motivi commerciali che narrativi, ma Casey Bloys di HBO ha ammesso in più occasioni di doversi rimettere alla volontà dello showrunner, Damon Lindelof. Lo stesso Bloys, i protagonisti – da Regina King a Tim Blake Nelson e Yahya Abdul-Mateen II – e una gran quantità di spettatori sarebbero entusiasti all'idea di tornare a calarsi in un mondo che, pur tra fantascienza e percorsi storici alternativi, riesce a indagare con tanta sagacia certe miserie individuali e sociali. amazon box= "8829304689" Lindelof, però, ha ribadito di non essere della stessa ... optimaitalia

gala81 : È il 1985. Alan Moore e Dave Gibbons sono gli autori di WATCHMEN, un’opera fortemente critica verso l’intero genere… - anna_pensil : RT @marcosalvati: Non puoi guarire sotto una maschera. Alle ferite serve l'aria. (Watchmen) - Reato87 : Sul perchè a te la serie tv di WATCHMEN non è piaciuta -