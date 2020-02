Ubriaco alla guida investe un gruppo di bambini a Sydney: 4 morti, 3 feriti (Di domenica 2 febbraio 2020) Un uomo Ubriaco alla guida di un furgoncino ha investito un gruppo di bambini in Australia, a Sydney, e ne ha uccisi quattro. Un tragico incidente avvenuto nella notte tra l’1 e il 2 febbraio. Le vittime sono due sorelline, il loro fratellino e un cugino: tutti di età compresa tra gli 8 e i 13 anni. Altri tre bimbi, invece, sono rimasti feriti. L’autista, un ragazzo di 29 anni, è ora accusato di omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza. Sydney, Ubriaco investe bambini Tragedia nella notte in Australia: un gruppo di bambini a Sydney è stato investito da un furgoncino guidato da un Ubriaco. L’incidente si è verificato nella notte tra l’1 e il 2 febbraio nel sobborgo di Oatlands, nella parte occidentale di Sydney. Da quanto si apprende, inoltre, i piccoli stavano camminando sul marciapiede quando all’improvviso il pickup è piombato contro di loro. alla ... notizie

