Thomas regola l’Empoli: doppietta per la francese nel 2-1 in trasferta (Di domenica 2 febbraio 2020) Roma – La Roma esce con i 3 punti dal campo dell’Empoli Ladies. La squadra di Bavagnoli vince 2-1 una partita sporca grazie alla doppietta di Lindsey Thomas, salita a 9 reti stagionali. Con il successo odierno le giallorosse raggiungono così quota 28 e restano in scia di Fiorentina e Milan, entrambe ancora a braccetto al secondo posto con 4 punti di vantaggio dopo i successi contro Tavagnacco (0-1) e Inter (2-1). Il campo scivoloso ha reso la vita difficile alle calciatrici, ma non è bastato a fermare la Roma La Roma torna al successo dopo la sconfitta di Milano e il pari interno contro la squadra di Cincotta. Lo fa su un campo pesante, reso fangoso dalla pioggia caduta nelle ultime ore sull’impianto di Monteboro che ha reso scivoloso ogni centimetro del terreno di gioco. Ma nonostante il manto impervio le ospiti sono riuscite a superare anche questa difficoltà per ... romadailynews

