Sossio Aruta e Ursula Bennardo, conoscete la loro casa? Dove vivono gli ex del trono over (Di domenica 2 febbraio 2020) Sossio Aruta e Ursula Bennardo, nonostante abbiano ormai lasciato da un bel pò Uomini e Donne, il dating show targato Maria De Filippi, sono ancora oggi una delle coppie più amate. Protagonisti, per quasi due anni, del trono over, tra alti e bassi sono riusciti a coronare il loro sogno d'amore, suggellato anche dalla nascita, qualche mese fa, della piccola Bianca. Di loro conosciamo praticamente ogni cosa, ma avete mai visto Dove vivono? La casa di Sossio Aruta e Ursula Bennardo I due innamorati vivono in Puglia, terra d'origine dell'ex dama. Il bomber di Castellammare ha per lei lasciato tutto e si è trasferito l'anno scorso a Taranto. Ha dunque cambiato completamente vita per costruire un progetto di famiglia con lei, e ci ha visto più che bene. Oggi infatti sono felici ed innamoratissimi.

