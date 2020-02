Sanremo 2020, Amadeus ospite da Fazio. E a sorpresa arriva Fiorello (Di lunedì 3 febbraio 2020) Torna l’appuntamento con Che Tempo Che Fa: ospite in esclusiva della puntata il conduttore e direttore artistico della 70a edizione del Festival di Sanremo, Amadeus. Del resto manca ormai pochissimo all’inizio della kermesse più attesa dell’anno, e come sempre, tra indiscrezioni, voci e rivelazioni, sono nate alcune polemiche. Amadeus ha già presentato tutte le novità in una lunga conferenza stampa: dopo aver svelato le canzoni e i cantanti in gara, il conduttore ha rivelato anche chi lo affiancherà nella conduzione. Ad accompagnarlo sul palco dell’Ariston durante questa avventura, nelle cinque serate della manifestazione, Diletta Leotta, Francesca Sofia Novello, Emma D’Aquino, Laura Chimenti e Antonella Clerici, Rula Jebreal, Georgina Rodriguez, Mara Venier, Monica Bellucci, Sabrina Salerno e, a sorpresa, Alketa Vejsiu. Tanti gli ospiti attesi, tra i grandi nomi della ... dilei

