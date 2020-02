Polonia, siglato l’accordo per 32 Lockheed Martin F-35A (Di domenica 2 febbraio 2020) Continua secondo il programma prestabilito la modernizzazione e il totale allineamento verso Occidente delle forze armate della Polonia, dove il ministro della Difesa Mariusz Błaszczak ha siglato il contratto per l’acquisizione di 32 Lockheed Martin F-35A Lightning II. All’azienda statunitense andranno 4,6 miliardi di dollari “spalmati” tra il 2024 e il 2030, anni nel corso dei quali saranno consegnati tutti gli aerei di quinta generazione all’aeronautica di Varsavia. La firma della Letter of Acceptance è stata apposta lo scorso 31 gennaio nella base aerea di Dęblin, sede dell’accademia aeronautica. Da programma i primi 6 F-35A saranno consegnati tra il 2024 e il 2025 ma, come tutti gli altri Paesi che hanno acquistato o partecipato allo sviluppo del caccia multiruolo di sesta generazione, non saranno dispiegati subito in Polonia, perché i piloti e il personale tecnico saranno ... it.insideover

