MotoGP, i risultati della prima giornata di shakedown: Dani Pedrosa il migliore. La Ducati si è affidata a Michele Pirro. SEPANG (MALESIA) – La stagione della MotoGP ha preso il via con la prima giornata di shakedown. Una giornata dedicata ai rookie e ai collaudatori per cercare di provare le nuove moto. Nei prossimi giorni (lunedì 3 e martedì 4) continueranno i test in attesa dell'esordio dei piloti che dovrebbe avvenire a breve. Dani Pedrosa il migliore Il migliore di questa giornata è stato Dani Pedrosa. Da diverso tempo lo spagnolo è al lavoro con la Ktm per rendere la moto più competitiva possibile dopo una stagione di alti e bassi. Al momento la scuderia ha messo a disposizione del piloto il prototipo dello scorso anno visto a Valencia e a Jerez e i tempi sono stati molto positivi. Il crono migliore è stato di 2'00″625. Alle sue spalle la ...

