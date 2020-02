Matteo Salvini attacca Sanremo 2020: “Vincitore già deciso, sarà di sinistra” (Di domenica 2 febbraio 2020) Mancano ormai poche ore all’inizio, ma dopo quello sui cachet Matteo Salvini attacca Sanremo 2020 ancora una volta. Il leader della Lega nelle ultime ore sta giocando all’attacco e dopo aver accusato il governo di non aver vigilato adeguatamente sul coronavirus si è scagliato nuovamente durante una diretta Faebook sul Festival della Canzone Italiana di Sanremo, di cui sarebbe già stato deciso il vincitore dal PD: “A Sanremo hanno già deciso che vinceranno tutti quelli politicamente corretti e di sinistra”. Ricordiamo che anche lo scorso anno Matteo Salvini attaccò Sanremo affermando come la giuria d’onore – quest’anno abolita – abbia ribaltato il successo di Ultimo favorendo Mahmood con un messaggio politico. Matteo Salvini attacca Sanremo 2020: “Boicottatelo” Matteo Salvini attacca Sanremo 2020, Junior Cally è simbolo delle ... giornalettismo

