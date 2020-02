Maria De Filippi asfalta un ospite a C’è Posta per Te “Sei lo str**** dell’anno” (Di domenica 2 febbraio 2020) Nell’ultima messa in onda di C’è Posta per Te, Maria De Filippi non è riuscita a trattenersi. asfalta uno degli ospiti venuto a raccontare la sua storia. Lo scorso 1 febbraio 2020, su Canale 5 è andata in onda la quarta puntata del programma dedicato ai sentimenti. Durante una storia di tradimento e richiesta di perdono, la conduttrice non è riuscita a trattenere la sua opinione ed ha sbottato contro un marito fedifrago, affermando: “Sei lo str**** dell’anno”. I protagonisti della storia di C’è Posta per Te sono Ernesto e sua moglie Licia. Lui per tre anni ha tradito la moglie e madre dei loro due bambini (il più piccolo proprio di tre anni), con una donna che frequentava la casa della coppia. Ad avvisare la moglie tradita era stato il marito dell’amante di Ernesto. Maria De Filippi sbotta a C’è Posta per Te Maria De Filippi a C’è ... velvetgossip

