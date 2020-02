Lukaku-monstre fa doppietta: l’Inter soffre, ma vince a Udine 0-2 (Di domenica 2 febbraio 2020) Una doppietta di Lukaku (63′ e 70′ su rigore) riconsegna all’Inter il momentaneo secondo posto in classifica a -3 dalla Juve e a +2 sulla Lazio, che però ha una gara da recuperare. A Udine il belga decide una gara complicatissima: Conte lancia Eriksen, ma è troppo presto per avere risposte concrete. L’Udinese ha anche le chances per passare in vantaggio, ma crolla nella seconda parte del match. Dopo tre pari consecutivi arrivano tre punti d’oro per l’Inter, attesa ora dal derby col Milan e dalla trasferta-spareggio a casa della Lazio. I nuovi così e così Il primo tempo della Dacia Arena non è uno spettacolo per occhi a caccia di bellezza, ma è di una intensità tale da renderlo piacevole. L’Inter, priva di Handanovic e Lautaro Martinez (infortunato il primo, squalificato il secondo), lancia Eriksen trequartista nel 3-4-1-2 completato ... open.online

