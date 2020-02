Italiani come noi, divieto di fumo alle fermate dei bus? “Favorevole, ma non è praticabile”. “In città ci sono problemi più urgenti” (Di domenica 2 febbraio 2020) Vietare il fumo all’aperto, dapprima alle fermate dei mezzi pubblici e in prospettiva in tutta la città. È questa l’intenzione recentemente dichiarata dal sindaco di Milano Giuseppe Sala. I commenti raccolti in strada sono variegati, ma prevalentemente scettici. “Sono d’accordo, perché anche il fumo di sigarette inquina e prima di tutto dà fastidio agli altri”, dichiara chi è favorevole. “Suvvia, non è questo il primo problema dell’ambiente a Milano e vietare il fumo all’aperto è impraticabile“, replica chi dissente. C’è chi spiega che all’estero in alcuni casi già funziona così. E chi ricorda il divieto, lasciato cadere nel nulla, di gettare mozziconi per terra. Ma non manca chi parla di espedienti di distrazione di massa: “La dichiarazione del sindaco è un diversivo, serve a far discutere ma non avrà ... ilfattoquotidiano

