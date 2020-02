Il segreto anticipazioni: Carmelo inizia a indagare su Fernando Mesia, scopre tutta la verità? (Di domenica 2 febbraio 2020) Tornano le nostre anticipazioni de Il segreto: che cosa succederà nella puntata in onda domani 3 febbraio 2020? Ve lo raccontiamo subito! Come avrete visto nelle ultime puntate della soap spagnola c’è grande apprensione in paese: gli abitanti di Puente Viejo cercano di fermare il progetto del nuovo bacino che potrebbe distruggere il posto in cui vivono. Francisca sembra non aver potuto fare nulla e anche Carmelo e Severo si rendono conto che Garcia Morales ha sempre avuto intenzioni negative verso la popolazione. Ma Carmelo, che sembra essere molto confuso, in realtà ha in mente un piano ben preciso. Dopo quello che è successo con Belmonte, anche se non ne ha parlato con nessuno, ha iniziato a sospettare di Fernando Mesia, ed è per questo che vuole scoprire che cosa ha combinato l’uomo durante gli ultimi mesi… Riuscirà a trovare un legame con tutte le tragedie ... ultimenotizieflash

zazoomnews : Anticipazioni Il segreto dal 3 al 7 febbraio - #Anticipazioni #segreto #febbraio - exodusdragons : Il Segreto anticipazioni 2 febbraio 2020: Lola teme la vendetta di Donna Francisca - Noovyis : (Il Segreto anticipazioni 2 febbraio 2020: Lola teme la vendetta di Donna Francisca) Playhitmusic - -