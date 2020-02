Gaetano Artale: il falso sopravvissuto di Auschwitz (Di domenica 2 febbraio 2020) Dice di chiamarsi Samuel Artale von Belskij Levi e di essere nato a Rostok ma in realtà si chiama Gaetano e la carta d’identità dice che è nato a Cosenza. Ha raccontato che da bambino ebreo deportato ad Auschwitz fu costretto dai nazisti a frugare nei cadaveri per rimuovere i denti d’oro o a rubare cibo per gli altri prigionieri ebrei. Ma Gadi Luzzato Voghera, il direttore del Centro di documentazione ebraica contemporanea di Milano, ha stabilito che la sua è una falsa testimonianza. Gaetano Artale: il falso sopravvissuto di Auschwitz Il suo nome non compare negli archivi internazionali dei perseguitati dal nazismo di Bad Arolsen. Il Corriere della Sera racconta i dettagli di una storia tragica e comica insieme: «Non ci serve una memoria spettacolo», taglia corto Luzzato Voghera. Il rabbino di Padova, Adolfo Locci, mette le mani avanti: «Il tema dello sterminio è già stato ... nextquotidiano

