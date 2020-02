Che cosa significa che oggi è un giorno palindromo (Di domenica 2 febbraio 2020) Esistono 366 giorni palindromi in 10.000 anni e Il 2 febbraio del 2020 è uno di questi. Gli appassionati di numeri e cabala sono in fermento perché è una rarità una data che non cambia se viene letta da sinistra o da destra. In questo secolo è già successo diverse volte, come ad esempio il 10.02.2001, o ancora il 20.02.2002. Il primo febbraio del 2010 è una data palindroma come lo sono state l'11 febbraio del 2011 e il 21 febbraio del 2012. Ci saranno altre 23 date palindrome in questo secolo e ce ne saranno 31 nel prossimo, dal 10.12.2101 al 29.12.2192. Poi basta per secoli e secoli: per rivedere di nuovo queste particolarissime date bisognerà attendere il nuovo millennio e precisamente il 10.03.3001. Le date palindrome sono uguali per chi utilizza la stessa convenzione, lo stesso formato di rappresentazione. A parte Stati Uniti e Canada, ... agi

