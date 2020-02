Brad Pitt: la Gran Bretagna "single" dopo la Brexit e il principe Harry, le sue battute ai BAFTA 2020 (Di lunedì 3 febbraio 2020) Brad Pitt non era presente ai BAFTA 2020, ma Margot Robbie ha letto il suo discorso di ringraziamento con battute sulla Brexit e il principe Harry. Brad Pitt ha conquistato il premio BAFTA 2020 come Miglior Attore Non Protagonista e in questa occasione l'attore ha fatto battute sulla Brexit e sul principe Harry, anche se non era fisicamente presente e il suo discorso è stato letto dalla co-star di C'era una volta a... Hollywood, Margot Robbie. L'attore non è volato a Londra per partecipare alla cerimonia di consegna dei premi BAFTA 2020, secondo quanto dichiarato dalla sua amica e collega senza entrare nei dettagli, a causa di un impedimento legato alla sua famiglia. Margot Robbie ha quindi letto il messaggio di Brad Pitt in cui si ... movieplayer

