Ultime Notizie Roma del 01-02-2020 ore 17:10 (Di sabato 1 febbraio 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buonasera dalla redazione Gabriella Luigi studio coronavirus restano discrete le condizioni di salute della coppia di cinesi positiva è attualmente ricoverato all’ospedale Spallanzani di Roma lo comunica il nuovo Bollettino medico sottolineando la donna di 65 anni accusato nausea e vomito mentre l’uomo di 66 anni presenta un quadro di polmonite interstiziale alveolare bilaterale e febbre Associata a tosse astenia in corso test su 13 casi sospetti 20 in osservazione 13 ricoverati ma dimessi dopo test è negativo confermata anche la negatività al test da parte dell’operaio romeno che lavora nell’ hotel di Roma dove alloggiavano i due cinesi in Cina l’ultimo bilancio e registra quasi 12000 contagi per il coronavirus 259 morti a Gran Bretagna decide di richiamare parte del perrinforza la sua ambasciata ... romadailynews

