Sanremo, Tiziano Ferro dà tutto in beneficenza (Di sabato 1 febbraio 2020) Tiziano Ferro sarà il super ospite del Festival di Sanremo e sarà sul palco dell’Ariston per tutte le serate. E annuncia… Tiziano Ferro dal cuor d’oro. Il cantautore, che salirà come super ospite sul palco del Festival di Sanremo tutte e cinque le sere della kermesse della canzone italiana condotta da Amadeus, ha annunciato di voler devolvere in beneficenza il compenso frutto della sua partecipazione alla 70/a edizione delArticolo completo: Sanremo, Tiziano Ferro dà tutto in beneficenza dal blog SoloDonna solodonna

SkyTG24 : Tiziano Ferro devolve il cachet di Sanremo 2020 in beneficenza - repubblica : Festival di Sanremo, Tiziano Ferro devolverà in beneficenza il suo compenso - HuffPostItalia : Tiziano Ferro devolverà in beneficenza il cachet di Sanremo -