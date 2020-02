Musei gratis il 2 febbraio in Italia: i principali siti aperti (Di sabato 1 febbraio 2020) Musei gratis, il 2 febbraio torna l’iniziativa del Mibact che permette l’ingresso senza pagare in tantissimi siti di interesse nazionale. Musei e siti culturali, il 2 febbraio torna l’iniziativa del Ministero per i beni e le attività culturali partita nel 2014. L’attuale padrone di casa, Dario Franceschini, ha confermato anche per il 2020 l’iniziativa della … L'articolo Musei gratis il 2 febbraio in Italia: i principali siti aperti proviene da www.inews24.it. inews24

annamariamoscar : Musei di Torino e del Piemonte gratis la prima domenica del mese: la lista completa - mentelocale : Domenica al Museo: musei gratis a Treviso e provincia - EevaRuokosalmi : RT @SiciliaPreziosa: Il mese di #febbraio si apre con l'appuntamento con #DomenicalMuseo - L'elenco dei #siti e #musei gratis da visitare l… -