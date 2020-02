Melissa Satta dice di nuovo addio a Boateng? ​"Non sempre le cose vanno come vorremmo" - (Di sabato 1 febbraio 2020) Novella Toloni La showgirl ha affidato a Instagram un messaggio dove conferma il difficile momento che la coppia sta attraversando a causa del trasferimento di Boateng al Besiktas Melissa Satta e Kevin Prince Boateng stanno vivendo un momento complicato della loro relazione. Dopo il riavvicinamento cominciato durante l’estate dello scorso anno, la coppia sembrava aver ritrovato amore e serenità. L’arrivo dell’attaccante ghanese alla Fiorentina aveva – di fatto - agevolato il riavvicinamento tra i due e la famiglia si era finalmente riunita. Oggi però qualcosa è cambiato e il loro amore potrebbe essere di nuovo a rischio. Dopo appena sei mesi con la maglia della Fiorentina, infatti, Boateng se ne va in prestito alla squadra del Besiktas. Il trasferimento a Instambul del calciatore arriva come un fulmine a ciel sereno e la coppia è consapevole che questo spostamento non ... ilgiornale

