Martin Scorsese a Jonah Hill nello spot Coca-Cola: "Io, scambiato per un cameriere" (Di domenica 2 febbraio 2020) Martin Scorsese aspetta Jonah Hill ad un party nello spot del nuovo Energy Coca-Cola realizzato in occasione del Super Bowl 2020. Jonah Hill si dimentica completamente di un party in maschera e Martin Scorsese lo contatta per esortarlo rapidamente a raggiungerlo perché hanno già iniziato a scambiarlo per un cameriere. Martin Scorsese e Jonah Hill sono stati scelti come testimonial d'eccezione da The Coca-Cola Company per lo spot tv creato in occasione del Super Bowl di domenica. Scorsese e Hill hanno lavorato insieme al film The Wolf of Wall Street, diretto proprio dal regista di Taxi Driver, nel quale Jonah Hill interpreta il braccio destro e fedele amico di Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio), Donnie Azoff. Martin Scorsese sarà una delle star ... movieplayer

