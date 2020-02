Kickboxing, Giorgio Petrosyan torna a Milano: stasera sfida a Dambo per il Mondiale! Programma, orari e tv (Di sabato 1 febbraio 2020) Giorgio Petrosyan sarà il protagonista indiscusso della grande serata di Kickboxing che andrà in scena questa sera all’Allianz Cloud di Milano (ex PalaLido): la città adottiva di questa grande icona dell’universo del fighting ospiterà un evento davvero da leccarsi i baffi per tutti gli appassionati. Stiamo parlando di una vera e propria leggenda degli sport da combattimento, il 34enne scappò dall’Armenia quando era un bambino e poi visse in un camion nel capoluogo lombardo per sfuggire dalla guerra e dalla fame che affliggevano il suo Paese natale. Questa sera (la main card inizierà alle ore 21.00), il ribattezzato Chirurgo affronterà il francese Gaetan Dambo che vanta un record di tutto rispetto (49-13-1) e che potrebbe impensierire l’italiano con i suoi pugni potenti. Il rinominato Kirikou cercherà di mettere in difficoltà il nostro portacolori che parte con i ... oasport

FightingZoneIT : Giorgio Petrosyan: “non vedo l’ora di salire sul ring davanti ai miei tifosi” - LorenzPardini : @petrosyandoctor è un libro aperto: il viaggio in #Italia, la borsa di @ONEChampionship e presto un #Film: intervis… - raspa90 : RT @RepubblicaTv: La sfida di Giorgio Petrosyan, campione di kickboxing milanese d'adozione -