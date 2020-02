J-AX | “Io e Fedez abbiamo fatto la storia | problemi agli Articolo”

Matteo Salvini attacca Fedez : “Fa soldi con canzoni - io combatto la mafia con la ruspa”. Lui replica : “Io a Ibiza da rapper - tu al Papeete da Ministro” : “Mentre Fabio Volo e Fedez facevano i soldi, giustamente, scrivendo libri o scrivendo canzoni, io combattevo la mafia a colpi di ruspa!”. Così il leader della Lega Matteo Salvini ha voluto rispondere alle critiche mosse nei suoi confronti dallo scrittore e del rapper per l’episodio avvenuto martedì sera a Bologna, quando l’ex ministro ha citofonato a casa di un 17enne tunisino dandogli dello “spacciatore”. In ...

