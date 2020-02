Incidente in autostrada a Origgio: si schianta contro i new-jersey (Di sabato 1 febbraio 2020) Incidente in autostrada, ieri notte, all’uscita di Origgio della Milano-Laghi: un uomo al volante di un’auto ha perso il controllo della guida e si è schiantato contro il new-jersey che separa le carreggiate. Dato l’allarme, sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberarlo dalle lamiere contorte, oltre a un’ambulanza il cui equipaggio ha controllato i suoi parametri vitali accertando che non era grave. L’uomo è stato trasferito in codice giallo all’ospedale di Legnano. La Polstrada ha svolto i rilievi, deviando il traffico per consentire le operazioni di soccorso. su Il Notiziario. ilnotiziario

