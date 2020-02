Incidente a Bricherasio, auto contro cancellata: un morto e due feriti (Di sabato 1 febbraio 2020) Un giovane di 32 anni è morto, e altri tre sono rimasti feriti, in un tragico Incidente stradale avvenuto nella notte a Bricherasio, nel Pinerolese. L’auto sulla quale viaggiavano, per cause ancora da chiarire, è finita fuori strada contro una cancellata. Il conducente del veicolo è morto sul colpo. Un altro passeggero è stato trasportato dal 118 all’ospedale Cto di Torino in gravi condizioni. Gli altri due, infine, sono ricoverati all’ospedale di Pinerolo. Sull’accaduto sono in corso le opportune indagini dei carabinieri. Non sono ancora state rese note le generalità delle vittime. Incidente Bricherasio Tragico il bilancio dell’Incidente avvenuto nella notte tra venerdì 31 gennaio e sabato 1 febbraio a Bricherasio lungo la S.P. 164 di San Secondo. Un’auto si è schiantata contro una cancellata in prossimità della rotonda verso la S.P. 161: il ... notizie

