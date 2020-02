Impianto inagibile, chiude il “PalaFerrara”: la Pallamano cerca una nuova casa (Di sabato 1 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoArriva la conferma di quanto avevamo anticipato quindici giorni fa (leggi qui): è risultato negativo l’esito del sopralluogo effettuato dai tecnici di palazzo Mosti al palazzetto dello sport “Valentino Ferrara“. La struttura, dunque, non può più essere utilizzata. L’ufficialità è arrivata proprio oggi con una comunicazione giunta ai vertici dell’Asd Pallamano Benevento, società che conservava (tra mille polemiche) la gestione dell’Impianto. Lunedì le chiavi del “PalaFerrara” verranno consegnate al Comune. Ma già le tre gare in programma nella giornata di domani (a scendere in campo le formazioni giovanili e la selezione femminile) non potranno essere disputate nell’Impianto di via Adua. Come soluzione tampone, per i match di domani, l’Asd ha bloccato la tendostruttura “Marco Polo” di via ... anteprima24

