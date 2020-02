Coronavirus, l'appello dei cinesi di Roma a Speranza: "Ci servono mascherine" (Di sabato 1 febbraio 2020) “Ministro Speranza, ci servono le mascherine, ma in giro non si trovano e anche acquistarle diventa complicato”. È l’appello lanciato dalla comunità cinese di Roma al ministro della Salute Roberto Speranza.“Dalla comunità - spiega all’agenzia di stampa Adnkronos la presidente Lucia King - ci sono arrivate tante donazioni in denaro in contanti, ma tra il deposito sul conto della fondazione e lungaggini burocratiche servono giorni per poter procedere all’acquisto anche delle poche mascherine trovate. Il governo ci aiuti”. huffingtonpost

