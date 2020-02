Coronavirus, il viaggio dei due “pazienti zero” (Di sabato 1 febbraio 2020) Coronavirus, il viaggio dei due “pazienti zero”. Dall’arrivo a Milano al ricovero a Roma: il percorso della coppia cinese in Italia. ROMA – Coronavirus, il viaggio dei due “pazienti zero”. Gli inquirenti sono al lavoro per cercare di ricostruire il tragitto della coppia cinese dal loro arrivo in Italia per cercare di verificare eventuali contagi. Al momento non sembrano esserci particolari situazioni di criticità ma le autorità sanitaria preferiscono fare degli approfondimenti. L’arrivo a Milano L’arrivo della coppia cinese è avvenuto nelle prime ore del 23 gennaio a Milano. In quei giorni l’allarme del Coronavirus era molto alto ma il nostro Paese non aveva chiuso i voli. Lo sbarco, la compilazione dei moduli e il trasferimento a Verona dove hanno trascorso la giornata prima di fare ritorno nel capoluogo lombardo insieme ... newsmondo

sole24ore : #Coronavirus, viaggio nella Chinatown milanese che teme il boicottaggio - lucasalvioli : RT @AlbMagna17: Da Sarpi a Loreto, la psicosi da coronavirus sta mettendo a repentaglio la filiera delle attività cinesi a Milano. Il mio v… - NewsMondo1 : Coronavirus, il viaggio dei due “pazienti zero” -