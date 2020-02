Chiusolo ai suoi ex compagni di maggioranza: “Ossessionati da me” (Di sabato 1 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAncora polemiche a palazzo Mosti. A intervenire, questa volta, è la capogruppo di Noi Sanniti Mariagrazia Chiusolo che replica a quanti, tra gli ex componenti della maggioranza Mastella, negli ultimi giorni l’hanno chiamata in causa. Scrive la Chiusolo: “Gli interventi di alcuni consiglieri che in questi giorni sono impegnati a diffondere note stampa, come se questo fosse il compito a cui sono demandati, continuano più volte a citarmi a sproposito nei loro comunicati. Una vera ossessione – addirittura sembra che per qualcuno ci sia soddisfazione già solo nel nominarmi – che sinceramente non riesco a capire da cosa derivi. Potrà anche essere colpa mia, ma per quanti sforzi abbia fatto in questi anni non sono mai riuscita a collocarli in ambito consiliare: maggioranza o opposizione? Mezza maggioranza e mezza ... anteprima24

Chiusolo suoi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Chiusolo suoi